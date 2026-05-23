Evade dai domiciliari: intercettato e arrestato

Nuovi guai giudiziari per un 35enne residente nel Manzanese, già sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio. L’uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce dalla mattina del 20 maggio evadendo dalla sua abitazione, è stato rintracciato e arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri mentre si aggirava in via Leopardi a Udine.

Oltre al reato di evasione, al 35enne è stata contestata la violazione del foglio di via obbligatorio che gli vietava il ritorno nel capoluogo friulano. Dopo gli accertamenti di rito, l’arrestato è stato ricondotto nel proprio domicilio.