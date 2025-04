Evade dai domiciliari per andare a fare shopping, arrestato

Il desiderio di fare acquisti è costato caro a un 25enne di Ronchi dei Legionari. Il giovane, ai domiciliari in seguito ad una condanna emessa dal Tribunale di Udine, ha tentato una fuga al centro commerciale “Nord Est Mall”. I Carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato il suo volto, già noto alle forze dell’ordine, mentre si dirigeva con fare spedito verso i negozi. Il controllo ha confermato che l’uomo non avrebbe dovuto trovarsi lì, essendo obbligato a rimanere nella sua propria abitazione. Immediato l’arresto per evasione. Dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.