Evade dei domiciliari e tenta di fuggire dalla polizia

Un 23enne bengalese è stato arrestato dalla polizia di Udine: è accusato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti, transitando in viale Volontari della Libertà, hanno intercettato proprio il giovane pruripregiudicato.

Il 23enne ha tentato dapprima la fuga, poi di divincolarsi dalla presa dei poliziotti che alla fine lo hanno bloccato e condotto in Questura. Denunciato per evasione, essendogli stata applicata la misura cautelare dei domiciliari, questa mattina il gip del tribunale di Udinese ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.