Evade dai domiciliari per “protesta” e va dai carabinieri

Ha giudicato incompatibili le misure disposte nei suoi confronti dal giudice – ovvero la detenzione domiciliare – così ieri notte un 22enne, residente in via Basaldella a Udine, si è presentato spontaneamente nella sede del comando provinciale dei carabinieri. E’ lì che avrebbe voluto esternare la sua disapprovazione per la misura cautelare che gli era stata inflitta ma, nel corso delle procedure di identificazione, nei suoi confronti sono scattate le manette.

L’uomo, in attesa della convalida, è stato quindi arrestato per evasione e trattenuto nella cella di sicurezza.