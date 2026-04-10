Evasi dai domiciliari e armati, fermata una coppia

Evasione, possesso di armi improprie e violazioni al codice della strada. È il lungo elenco di accuse contestate ad una coppia intercettata dalla polizia locale a Reana del Rojale durante un’attività di controllo del territorio finalizzata alla sicurezza urbana.

I due, un uomo e una donna già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a stupefacenti e reati contro il patrimonio, sono stati fermati, in macchina, per un accertamento di routine. La consultazione immediata delle banche dati ha però scoperchiato una realtà ben più critica: entrambi avrebbero dovuto trovarsi nelle rispettive abitazioni poiché sottoposti alla misura della detenzione domiciliare. Per la coppia è scattata quindi l’immediata denuncia per il reato di evasione.

Il controllo si è poi spostato all’interno dell’abitacolo, dove gli agenti hanno rinvenuto un kit decisamente sospetto: mazze in ferro e un taglierino. Gli strumenti, considerati atti a offendere e di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso, sono stati sequestrati, portando al deferimento dei soggetti anche per porto ingiustificato di armi.

A completare il quadro è stata la posizione della donna al volante. Quest’ultima è risultata circolare con la patente sospesa, mentre il veicolo è stato trovato privo della revisione periodica. Oltre alle denunce penali, sono dunque fioccate pesanti sanzioni previste dal codice della strada.