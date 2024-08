Evade dai domiciliari con il braccialetto elettronico. Arrestato in Costa Smeralda

Un uomo, finito agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato con di 8 kg di marijuana, è stato arrestato in Costa Smeralda dopo essere fuggito in Sardegna sganciando il braccialetto elettronico che aveva alla caviglia. L’allarme per la ricerca dell’evaso è scattato martedì notte, quando i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del fuggitivo a Caneva dopo l’allert lanciato dal dispositivo.

Le indagini, delegate alla Squadra Mobile, hanno portato alla localizzazione dell’evaso a Olbia. A tradirlo il cellulare che aveva con sé. Mercoledì mattina, in collaborazione con la Questura di Sassari, l’uomo è stato rintracciato nei pressi dei parcheggi della spiaggia di Golfo Aranci. Non ha fornito spiegazioni agli agenti al momento dell’arresto.

L’evaso ha raggiunto la Sardegna con un traghetto da Livorno, acquistando il biglietto poco prima della partenza. Ora si trova nel carcere di Sassari, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pordenone.