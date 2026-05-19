Eventi estremi, Udine si attrezza di un nuovo piano di emergenza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Serve fronteggiare le emergenze in modo più rapido e coordinato, soprattutto di fronte agli eventi climatici estremi. Proprio per questo, Palazzo d’Aronco ha approvato l’aggiornamento del piano comunale di emergenza, il documento che definisce scenari di rischio e le procedure operative che la protezione civile deve attivare in città.

Tra le principali novità figurano l’introduzione di cartografie digitali aggiornabili in tempo reale, con la suddivisione del territorio e l’integrazione di dati su viabilità, popolazione e reti di servizio. Il sistema prevede inoltre nuove aree di attesa e ricovero per la popolazione e punti di monitoraggio sul territorio.

Già esaminati in commissione Territorio e Ambiente, sono stati rivisti i modelli operativi per i principali scenari di rischio, tra cui blackout, eventi idrogeologici, neve e ghiaccio, vento forte ed emergenze sanitarie. Il piano definisce inoltre in modo dettagliato le procedure del COC, il Centro Operativo Comunale, con ruoli e passaggi decisionali strutturati.

Il documento dovrà ora passare all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. L’obiettivo è garantire una gestione più capillare degli interventi e una risposta più rapida ai cittadini. «Questo aggiornamento – dichiara l’assessore alla Protezione civile Andrea Zini- rafforza la capacità del Comune di rispondere agli eventi estremi e di pianificare in anticipo le emergenze»