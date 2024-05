Per evitare l’alt in Borgo Stazione, tenta di investire agente e fugge: preso

Un automobilista ha cercato di evitare un controllo della Polizia Locale di Udine in Borgo Stazione, costringendo un agente a scansarsi per non essere investito. L’uomo, alla guida di un’auto con targa svizzera, è poi fuggito, ma è stato successivamente individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Le indagini hanno rivelato che l’auto aveva targhe rubate, era priva di assicurazione e il conducente, un 59enne italiano residente in Sicilia, guidava senza patente, revocata da anni. Il soggetto è stato fermato a Udine Nord e denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per circa 13.000 euro e l’auto è stata sequestrata.