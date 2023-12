Nell’ex caserma Osoppo saranno trasferiti il Centro per l’impiego e il Centro pagatore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cominciano a concretizzarsi gli scambi di immobili sui quali Regione e Comune di Udine stanno lavorando in questi mesi.

A dare il via è la concessione 25ennale di 1.500 metri della caserma Osoppo in una palazzina posta all’angolo tra Via Brigata Re e Via delle Acque. Qui la Regione realizzerà la sede dell’organismo pagatore regionale della direzione dell’agricoltura.

Oggi è stato siglato l’accordo tra il sindaco Alberto Felice De Toni e l’ass regionale al patrimonio e demanio Sebastiano Callari.

I rappresentanti dei due enti stanno valutando insieme altre possibilità come il trasferimento da Viale Duodo in Via Brigata del centro per l’impiego, della realizzazione della sede della sanità regionale davanti alla stazione ferroviaria di Udine, della possibilità che l’ex palazzo della prefettura diventi la sede del Consiglio regionale e che il palazzo di Viale Ungheria passi dall’Ardis alla questura.