Ex discarica Cecutti Aspica, incontro pubblico sulla bonifica

Il Comune di Premariacco organizza un’assemblea pubblica per presentare il progetto di bonifica della ex discarica Cecutti Aspica, un intervento atteso da tempo e seguito passo dopo passo dall’amministrazione comunale insieme al Consorzio di Bonifica pianura friulana, ente tecnico di riferimento per la Regione FVG. L’incontro si terrà martedì 31 marzo alle ore 19 ad Orsaria , nella Sala Mons. Pizzoni, e rappresenta un importante momento di confronto aperto alla cittadinanza su un tema particolarmente sentito dal territorio.

Ad illustrare il percorso compiuto finora – ricordando come il Comune abbia avviato il progetto di fattibilità e, in assenza delle professionalità necessarie all’interno dell’ufficio tecnico, abbia affidato al Consorzio la parte progettuale e operativa – saranno l’assessora all’Ambiente e vicesindaca Monika Drescig e il sindaco Michele De Sabata. “La serata sarà l’occasione per aggiornare i cittadini sullo stato dell’arte, sulle tempistiche e sulle prospettive future, con l’auspicio di una partecipazione ampia e consapevole della comunità”. L’amministrazione comunale sottolinea infatti l’importanza della trasparenza e del coinvolgimento della popolazione, soprattutto in un’area che negli anni ha già conosciuto la presenza di discariche e interventi complessi di risanamento ambientale.

Il Consorzio, rappresentato dalle ingegnere Alessandra Tonelli ed Eleonora Iannozzi, dalla presidente Rosanna Clocchiatti e dal direttore generale Armando Di Nardo, spiegherà gli aspetti tecnici del progetto e i possibili scenari successivi qualora il primo lotto, (che prevede la realizzazione dei pozzi di mungimento del percolato, intervento indispensabile per verificare se questa soluzione consentirà di ottenere miglioramenti sulla falda inquinata) non fosse sufficiente. In tal caso si valuteranno ulteriori azioni laterali e step progressivi, comunque già previsti nella pianificazione; la conferenza dei servizi si è già conclusa con prescrizioni minime e l’amministrazione auspica di arrivare all’affidamento del progetto entro la fine dell’anno.