Sono attive le quattro nuove telecamere installate dal Comune di Udine nella zona dell’ex Frigo. Le ottiche sorvegliano il parcheggio, via Sabbadini e via della Roggia e permettono di monitorare i punti di accesso non autorizzato e le aree interne più critiche. Il Comune ha finanziato l’intervento con risorse proprie dopo il confronto con i residenti e i controlli della Polizia locale, condotti in coordinamento con le altre forze dell’ordine.

Entro fine anno, come annunciato dall’assessora alla Sicurezza Rosi Toffano, in via Sabbadini sarà attivato anche il presidio di guardie giurate finanziato grazie ai fondi regionali. In caso di anomalie, le guardie avviseranno la centrale operativa della Polizia locale, che condividerà le segnalazioni con le altre forze dell’ordine.