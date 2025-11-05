Ex Frigo, blitz antidegrado: chiusi accessi, denunce e messa in sicurezza

Blitz antidegrado questa mattina nell’area dell’ex Frigo di Udine, dove la Polizia Locale e il personale comunale delle manutenzioni hanno ripristinato recinzioni divelte e sigillato gli ingressi abusivi. L’azione arriva dopo controlli che avevano rilevato la presenza di persone all’interno dei fabbricati abbandonati.

In due diversi edifici tra via Sabbadini e via della Roggia, gli agenti hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro persone, due italiani (un 43enne e una 36enne trovati con giacigli di fortuna) e due stranieri (di 50 e 25 anni, entrambi con precedenti). Uno di questi, irregolare sul territorio, è stato colpito da un provvedimento di espulsione del Prefetto, con ordine del Questore di allontanamento e immediato accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

“È un’operazione inserita in un piano più ampio di monitoraggio delle situazioni di degrado – spiega l’assessora alla Sicurezza Rosi Toffano, presente con il comandante Paolo Carestiato –. Stiamo lavorando in rete con comitati e quartieri per intervenire tempestivamente dove emergono rischi o disagi per la sicurezza urbana, come già avvenuto in via Bertaldia”.

Tra le aree sotto osservazione anche via Manzoni e via Buttrio, dove è attivo un tavolo con Prefettura e proprietà private. “Il Comune non è proprietario di tutti gli immobili, ma l’attenzione resta alta”, precisa Toffano.

Conclusi gli accertamenti, oggi il Comune ha messo in sicurezza l’intera area, saldando porte e ripristinando le recinzioni. Il futuro del complesso, escluso dai fondi PNRR per i costi elevati di recupero, resta in attesa di una nuova progettualità.

Il progetto da 10 milioni è stato escluso per sottodimensionamento, con le stime attuali che superano i 23 milioni solo per il consolidamento strutturale. Si attende una nuova progettualità, mentre procedono spediti i lavori di riqualificazione negli stabili dell’ex Macello, adiacenti al Museo di Storia Naturale.