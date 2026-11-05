Ex Frigo, De Toni: “Prima la sicurezza, poi la riqualificazione”

Al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi in Prefettura, il Sindaco Alberto Felice De Toni ha ribadito la sua attenzione per i cittadini che abitano in prossimità dell’ex Frigorifero e dell’ex Macello di Udine:

“Conosciamo le preoccupazioni dei residenti di via Sabbadini e condividiamo le loro istanze – ha affermato il primo cittadino -. Assieme al prefetto Lione abbiamo predisposto azioni di prevenzione per l’area dell’ex Frigo, tra cui la vigilanza privata e le telecamere di videosorveglianza; azioni che si sono già rivelate efficaci in altre aree della città.

Il sindaco ha poi aggiunto: “È un segnale concreto nel percorso di rigenerazione della struttura, che rimane complesso, anche per il vincolo della Soprintendenza. Sull’area è necessario intervenire con un progetto a lungo termine, che vede il coinvolgimento di più enti; un tema che il Comune ha avanzato nelle sedi opportune”.