Ex Ideal Standard, passa la variante. Polo logistico più vicino

Alla fine, anche se c’erano pochi dubbi, la variante 51 al Piano regolatore è stata adottata ieri sera dal Consiglio comunale. Nonostante l’uscita dall’aula dei consiglieri Ernesto Zanet e Tarciso Rosset e l’astensione di Gianni Sartor, Leonardo Buzzo e Sara Trevisan, in attesa delle controdeduzioni, l’iter verso la trasformazione dell’ex Ideal Standard da area produttiva a polo logistico sembra ormai essersi incanalato verso una direzione precisa.

Del resto, a dieci anni dalla chiusura dello stabilimento di Zoppola, che dava lavoro a più di 480 persone nel comparto di sanitari e vasche, era necessario dare una nuova immagine ad un sito ampiamento dismesso ed abbandonato. A maggior ragione ora che investitori si sono fatti avanti con un progetto di realizzare, in quell’area, un polo logistico.

Sulla vicenda dell’acquisizione, tuttavia, ci sono ancora strascichi giudiziari e, proprio per questo, il capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, Ernesto Zanet, aveva chiesto che la variante 51 venisse adottata una volta conosciuta la sentenza del tribunale di Pordenone.

Richiesta cassata dal sindaco Antonello Tius, vista la rilevanza del progetto e la messa in sicurezza di un tratto di Pontebbana con la realizzazione di due nuove rotatorie. “La variante 51 – ha evidenziato il primo cittadino – è un atto concreto di pianificazione e visione. Riutilizzare un’area abbandonata, bonificarla e renderla nuovamente produttiva è una scelta di responsabilità, che guarda al futuro senza consumare nuovo suolo. Al tempo stesso, grazie alla collaborazione con il privato, miglioreremo l’accessibilità e la sicurezza di un nodo viario cruciale per il nostro comune e per tutto il territorio circostante”.

Dopo l’adozione e i termini per presentare le controdeduzioni, si tornerà nuovamente in Consiglio per l’approvazione della variante. L’iter dovrebbe concludersi entro l’anno.