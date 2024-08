Ex poliziotto cercò di incastrare innocente: nessun danno di immagine alla PA

Per lui, ex poliziotto in servizio alla Questura di Gorizia, la Procura contabile regionale aveva chiesto la condanna al pagamento di 30mila euro a titolo di danno d’immagine della Pubblica amministrazione. La Sezione del Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti ha però dichiarato nullo l’atto di citazione.

Protagonista della vicenda un 57enne accusato di aver messo nel 2017 una sostanza non stupefacente, ma positiva al narcotest, nell’abitazione di una terza persona, abusando della propria posizione. Il malcapitato fu arrestato, ma poi risultò innocente. Per questo l’ex poliziotto fu accusato di calunnia, arresto illegale e falsità ideologica. Nel 2020 il Tribunale di Gorizia lo condannò a 4 anni di reclusione, ridotti nel 2022 a 3 anni e 10 mesi dalla Corte d’Appello di Trieste. La sentenza diventò definitiva l’anno successivo.

Pur non essendo mai uscita la vicenda dagli ambienti della Questura, la Procura contabile ha chiesto il danno di immagine, ma senza esito. Per il giudice contabile, infatti, i reati commessi dall’uomo non sono tali da consentire l’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della Pubblica amministrazione.