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Cronaca

Ex sindaco di Ligosullo assolto dall’accusa di circonvenzione d’incapace

Oggi l'udienza preliminare in Tribunale a Udine
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era grave ma è risultata del tutto infondata al vaglio processuale: aver convinto un suo anziano concittadino a indicarlo  come beneficiario di alcune polizze vita approfittando delle sue fragilità. Da questa imputazione, il gup di Udine Rossella Miele ha assolto con il rito abbreviato l’ex sindaco di Treppo Ligosullo Luigi Cortolezzis dal reato di circonvenzione d’incapace con la formula piena perché  ‘il fatto non sussiste’.

La vicenda, era stata al centro di un esposto presentato in Procura a Udine nell’ottobre 2023 dall’attuale primo cittadino, Marco Plazzotta. Oggi la piena assoluzione.

“Nel processo – commenta il difensore di Cortolezzis, l’avvocato Rino Battocletti – abbiamo dimostrato come quelle somme sarebbero dovute servire a realizzare uno spazio espositivo permanente  e per accudire la sorella dell’anziano. Ciò corrispondeva alle volontà genuine di quest’ultimo che era legato al Cortolezzis da stima, amicizia e riconoscenza. Ci riserviamo di leggere le motivazioni  – conclude – e ho già ricevuto mandato di valutare eventuali azioni future nei confronti di coloro che hanno dato inizio alla vicenda”

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