Extracomunitari non dichiarati in casa, multa da 4.100 euro

Quattro cittadini extracomunitari sono stati trovati a vivere senza regolare dichiarazione in un appartamento di Monfalcone, al termine di un controllo della Polizia locale avviato dopo una segnalazione.

Gli agenti hanno accertato la presenza degli occupanti nell’alloggio, mentre il proprietario risultava assente da mesi. Dagli accertamenti è emerso che non era stata presentata la dichiarazione di ospitalità obbligatoria entro 48 ore, come previsto dalla normativa vigente.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre riscontrato un numero di persone superiore ai limiti consentiti dalle norme igienico-sanitarie. Al proprietario dell’immobile è stata quindi contestata una sanzione amministrativa complessiva di 4.100 euro.