Fa il palo durante la rapina in casa, condannato a quasi 5 anni di reclusione

Fare il palo durante il furto in casa, poi tramutatosi in rapina, gli è costato davvero caro: 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il tutto per un bottino davvero misero: una collanina d’oro e della bigiotteria. E’ la condanna inflitta oggi dal Gup di Udine Roberta Paviotti a Catalin Vasile, cittadino rumeno di 29 anni, con il rito abbreviato per rapina impropria aggravata in concorso.

L’uomo aveva partecipato a un furto messo a segno nel pomeriggio del 18 luglio di due anni fa in un’abitazione di Zugliano. Mentre lui attendeva in automobile, il complice – un suo connazionale di 43 anni, già condannato a quasi 8 anni di reclusione per questa vicenda – si introdusse nell’abitazione di due anziani, fratello e sorella. I padroni di casa si accorsero della sua presenza e l’intruso spinse la donna, che cadendo travolse il fratello. Poi si dileguò. A incastrarli fu lo scontrino di un supermercato, dimenticato sul posto in una busta con alcuni vestiti. I carabinieri, infatti, visionarono le immagini delle telecamere del negozio e, raffrontate con quelle della videosorveglianza di Zugliano, riuscirono a identificarli. Vasile fu arrestato 6 mesi dopo in Romania e portato in Italia. Nelle motivazioni, il giudice ha rilevato che l’imputato, pur non essendo entrato in casa, accettò il rischio che il furto pianificato potesse trasformarsi in rapina impropria, perché commesso in pieno pomeriggio.

“Non è stato dimostrato – ha commentato il difensore, l’avvocato Paolo Dall’Ara – che il mio assistito sapesse cosa avrebbe fatto il connazionale, dal momento che era venuto in italia per raccogliere porta a porta vecchi vestiti da rivendere in patria. Valuteremo l’appello”, conclude.