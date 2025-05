Fa il palo durante la truffa agli anziani: condannato a 3 anni e 2 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fare il ‘palo’ durante la truffa del finto incidente a danno di due anziani di Lignano, poi trasformatasi in rapina, è costato caro a un ventenne napoletano. Antonio Santoro è stato condannato con il rito abbreviato a 3 anni e 2 mesi di reclusione dal Gup di Udine Giulia Pussini per i reati di rapina impropria e lesioni in concorso.

Poco più di un anno fa, una coppia residente nella località balneare – 92 anni lui, 88 lei – fu contattata al telefono da uno sconosciuto, il quale disse che loro figlio aveva investito una donna incinta sulle strisce pedonali. Per evitargli il carcere, era necessario preparare tutti i risparmi e consegnarli a una persona che sarebbe passata a ritirarli di lì a poco. La donna preparò 15mila euro in contati, ma prima di consegnarli all’incaricato del ritiro, un minorenne complice di Santoro poi condannato per questo episodio, il marito ebbe un dubbio. Il ragazzo, allora, afferrò il denaro e spintonò i due anziani, facendoli cadere. Poi salì sull’automobile guidata dal 20enne e si dileguò.

Per l’uomo, condannato anche a una multa di 2mila euro, il pm Elisa Calligaris aveva chiesto 5 anni di reclusione.