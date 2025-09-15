Fabbricato post terremoto in fiamme a Resia

Un incendio divampato ieri alle 23.30, a Resia, ha completamente distrutto un vecchio fabbricato in legno post terremoto posizionato in via Prato, non lontano da un bosco della frazione San Giorgio. Dopo l’allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Gemona del Friuli e i carabinieri di Moggio Udinese. Nella struttura, adibita ad abitazione, fortunatamente non era presente il proprietario, un uomo di 80 anni residente in zona. L’intervento dei pompieri, che si è concluso all’1 di notte, ha scongiurato che le fiamme si estendessero agli alberi circostanti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.