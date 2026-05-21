Fabrizio Renato Russo è il nuovo amministratore unico di Sdag

Arriva dal Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia, ente di cui è stato confermato presidente solo pochi giorni fa. Fabrizio Renato Russo si porta dietro anche questa esperienza nel suo nuovo incarico come amministratore unico di Sdag, la S.p.a. dell’Interporto di Gorizia. A presentarlo al territorio oggi è stato il sindaco Rodolfo Ziberna. Russo indica già quale sia l’obiettivo primario della sua gestione.

Russo prende il posto di Giuliano Grendene, a capo di Sdag dal settembre 2017.

Grendene lancia però anche un allarme per un 2026 che definisce un anno da “tempesta perfetta”.