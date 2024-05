Faccia a faccia con un ladro, sventato furto in Baldasseria

Rincasando, ha sorpreso un ladro rovistare gli armadi e i cassetti della sua abitazione. L’ospite inatteso è stato scoperto da una signora udinese questo pomeriggio in una villetta di via Romans, in Baldasseria Bassa, mentre si era già impossessato di una borsa che custodiva soldi e documenti.

Spaventato dall’arrivo della proprietaria, il ladro ha lasciato il bottino a terra. Poi, per guadagnare la fuga, ha spintonato la donna facendola cadere a terra. Sul tentato furto indagano i carabinieri di Udine.