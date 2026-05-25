Faida tra clan sinti, condanne per quasi 4 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa con le condanne a quasi 4 anni di reclusione la vicenda giudiziaria legata a una faida tra due clan sinti, uno della Bassa e uno dell’Udinese. A infliggere le pene in primo grado è stato il giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine. Al centro, la contesa di una bambina nata dall’unione di due componenti delle famiglie rivali e rappresentata nel processo dall’avvocato Elena Muz.

La madre e il nonno materno della piccola, difesi dall’avvocato Emanuele Izzotti, sono stati condannati rispettivamente a un anno e un mese e a 6 mesi di reclusione. Lei per sottrazione di minore, violazione di domicilio e minaccia, lui per minaccia. Il nonno paterno e due zii della piccola sono stati invece condannati a 8 mesi di reclusione ciascuno per violazione di domicilio.

Tutto accade nel 2022, dopo la separazione dei genitori e l’affidamento della bimba al padre.

Stando alle accuse, a settembre la madre entrò a casa dell’ex, nella Bassa, e si portò via la piccola. Lei stessa disse di averla con sé durante una telefonata ascoltata dai carabinieri.

A ottobre, dopo che la bimba era stata restituita al papà, la donna e il nonno abbatterono con l’auto il cancello della famiglia rivale e si allontanarono sparando alcuni colpi di arma da fuoco.

Il nonno materno e i due zii, invece, sono stati riconosciuti colpevoli di essere entrati nel domicilio udinese del clan rivale a inizio anno. I tre, difesi dall’avvocato Riccardo Prisciano, erano stati indagati anche per i reati di violenza sessuale e lesioni, ma le accuse sono cadute già in udienza preliminare.