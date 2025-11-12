Faida tra sinti: corpi a terra e fori nelle pareti del condominio Ater

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono da poco passate le 18.30, quando in via della Roggia, di fronte alla palazzina Ater al civico 5, un uomo apre il fuoco. A terra, feriti in maniera grave, come vediamo in queste immagini realizzate da un residente, rimangono due dei tre uomini feriti gravemente. Il quarto, colpito di striscio, ricorrerà autonomamente alle cure sanitarie. Attorno agli uomini raggiunti dai proiettili si crea subito un capannello di persone tra familiari, vicini e conoscenti, allarmarti per le urla e i colpi da sparo. Qualcuno chiama il Nue112 per chiedere assistenza sanitaria al personale del 118. A sirene spiegate giungono sul posto diverse tra ambulanze e automediche. Medici e infermieri prestano le prime cure ai feriti in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sulle pareti dell’immobile, visibili i colpi di bossoli sparati.