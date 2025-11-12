  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Faida tra sinti: corpi a terra e fori nelle pareti del...
Sparatoria a Udine, è una faida fra famiglie sinti
“La casa sta per esplodere, metta l’ora nel frigo”: anziana raggirata
Minacce a Venanzi e Marchiol, la maggioranza replica a chi parla...
Nasce l’Ecomuseo delle Rogge
Scoperte tre monete d’oro nell’area del mercato dell’Aquileia tardoantica
Lavoratori Base Aviano senza stipendio, da domani il finanziamento a tasso...
Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli...
Magnifica aurora boreale immortalata da Piancavallo
Udine rilancia il welfare: patto tra Comune e sindacati per una...
Faida tra sinti: corpi a terra e fori nelle pareti del condominio Ater

Le immagini dei primi soccorsi avvenuti in via della Roggia, dopo l'esecuzione punitiva
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono da poco passate le 18.30, quando in via della Roggia, di fronte alla palazzina Ater al civico 5, un uomo apre il fuoco. A terra, feriti in maniera grave, come vediamo in queste immagini realizzate da un residente, rimangono due dei tre uomini feriti gravemente. Il quarto, colpito di striscio, ricorrerà autonomamente alle cure sanitarie. Attorno agli uomini raggiunti dai proiettili si crea subito un capannello di persone tra familiari, vicini e conoscenti, allarmarti per le urla e i colpi da sparo. Qualcuno chiama il Nue112 per chiedere assistenza sanitaria al personale del 118. A sirene spiegate giungono sul posto diverse tra ambulanze e automediche. Medici e infermieri prestano le prime cure ai feriti in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sulle pareti dell’immobile, visibili i colpi di bossoli sparati.

Sparatoria a Udine, è una faida fra famiglie sinti

“La casa sta per esplodere, metta l’ora nel frigo”: anziana raggirata

Minacce a Venanzi e Marchiol, la maggioranza replica a chi parla di messa in...

Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli spari

Nel calendario 2026 dei carabinieri un omaggio agli “eroi quotidiani”

De Toni replica all’opposizione: Udine si difende con la responsabilità, non con la propaganda

