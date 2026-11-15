Fake News Festival: successo tra sale piene e grandi ospiti

Si chiude questo pomeriggio il Fake News Festival a Udine. Il bilancio è più che positivo tra sale piene ed il tutto esaurito di giovedì sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per Roberta Bruzzone. Grande partecipazione da parte del pubblico a tutti gli appuntamenti: ieri tra i protagonisti ci sono stati i giornalisti Stefano Nazzi, che ha presentato il suo ultimo libro, e Floriana Bulfon: al centro la tematica dei podcast informativi. Focus, sempre nella giornata di ieri, anche sul lavoro nelle istituzioni pubbliche e sulle pensioni. Questo pomeriggio il momento conclusivo alle 15 a Casa Cavazzini con la conferenza “Dimmi come credi: raccontare la fede al tempo dei social”, con ospiti Diego Passoni, Saif ur Rehman Raja, Giovanni Lesa e Isabella Masutti.