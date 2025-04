Fallimento banche venete, agli azionisti solo un pugno di mosche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Resteranno con in mano un pugno di mosche gli oltre 41mila risparmiatori traditi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, molti dei quali del Friuli-Venezia Giulia, che da 7 anni attendono il deposito dello stato passivo da parte delle liquidazioni dei due istituti di credito falliti. In questi giorni, i commissari liquidatori hanno notificato le comunicazioni in merito alle ammissioni e ai rigetti. Complessivamente, sono stati ammessi crediti dei risparmiatori per 2,4 miliardi di euro. Peccato che non ci siano somme sufficienti a coprire tale importo: quelle recuperate saranno sufficienti appena a soddisfare parzialmente Banca Intesa e Stato, che vantano crediti rispettivamente per 7,8 miliardi (5,1 dei quali già recuperati) e 4,8 miliardi di euro.

A 10 anni dal crack, Consumatori Attivi farà il punto della sulla drammatica vicenda, che coinvolse 16mila risparmiatori del Friuli-Venezia Giulia, durante il convegno che si terrà giovedì alle 17 a Udine in Sala Valduga alla Camera di Commercio Pordenone-Udine.

“Gli unici azionisti che sono risusciti a recuperare in parte il proprio investimento – spiega la presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis -, sono stati quelli che hanno fatto richiesta di accesso al fondo d’indennizzo statale tra il 2019 e il 2020. Questi hanno ricevuto il 40% delle somme investite fino a un massimo di 100mila euro. Per quanto riguarda il processo penale in Cassazione, che vede imputati Zonin e gli altri componenti dei Cda – conclude -, è sempre più vicino lo spettro della prescrizione. La prossima udienza è fissata per l’8 aprile e noi saremo presenti in aula per testimoniare le gravi violazioni subite dei risparmiatori”.

Resta comunque aperta la partita per chi fu indotto ad accendere un fido allo scopo di acquistare azioni delle due banche, e che resta tutt’ora indebitato. Situazioni da non sottovalutare, visto che alcuni azionisti sono in rosso per milioni di euro, e che Consumatori attivi sta gestendo su più tavoli.