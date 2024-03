Fallimento della Csm Il Piacere della Salute, Miclavez condannato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre anni e 4 mesi di reclusione per bancarotta distrattiva ed evasione fiscale. E’ la condanna inflitta oggi dal Tribunale di Udine ad Antonio Miclavez, noto dentista di 68 anni candidato a sindaco del capoluogo friulano nel 2013, in merito al fallimento nel 2021 della Csm Il Piacere della salute srl, con sede in città, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti fitoterapici, omeopatici e farmaceutici. Non luogo a procedere per morte dell’imputato, invece, per l’altra persona accusata, l’udinese Giovanni Gennari.

Miclavez è stato assolto dal reato di bancarotta per il biennio 2014-2015, quando era presidente del Cda, ma condannato in concorso in qualità di socio per il biennio successivo, quando la gestione passò a Gennari. In quel periodo dalla società furono distratti 77mila euro. Il professionista è stato poi ritenuto colpevole di evasione fiscale di 8mila euro in riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014. Dopo la morte di Gennari, Miclavez risarcì il curatore fallimentare, che revocò la costituzione di parte civile.

Il difensore di Miclavez, l’avvocato Massimo Zanetti, valuterà il ricorso in appello, ritenendo che in quella sede potrà dimostrare l’estraneità del professionista alle condotte poste in essere da Gennari.