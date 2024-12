Fallimento Marylog, coppia condannata a 4 e 2 anni di reclusione

Nei due anni prima del fallimento, distrassero dai conti della Marylog srl di Grions di Sedegliano 95mila euro e non consegnarono al curatore fallimentare la documentazione obbligatoria. Per queste accuse il Tribunale di Udine ha condannato per bancarotta distrattiva e documentale Maurizio Linzi, 65 anni di Sedegliano, e la compagna Marinela Chiriac, 40enne originaria della Romania, rispettivamente a 4 e a 2 anni di reclusione. Secondo l’accusa, Linzi fu amministratore di fatto della società, specializzata nello stoccaggio merci, fino al suo fallimento nel dicembre 2020. La donna, alla quale è stata concessa la sospensione della pena, fu amministratore di diritto fino al febbraio 2020. Nei mesi successivi divenne amministratore di diritto una terza persona che, imputata per gli stessi reati, è stata assolta con formula piena. Il difensore della coppia, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, ha annunciato appello. “La società – commenta – fu ceduta un anno prima del fallimento. Fu il nuovo amministratore a non produrre al curatore la documentazione necessaria”, conclude.