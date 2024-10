Fallimento Pordenone, dissequestrati 251.000 euro a Lovisa

Il Tribunale del Riesame di Pordenone ha accolto l’istanza di dissequestro di 251 mila euro presentata nei giorni scorsi dall’ex presidente del Pordenone calcio Mauro Lovisa e dal suo difensore Stefano Buonocore.

Il sequestro, su richiesta della Procura di Pordenone, era stato disposto dal giudice ed eseguito dalla Guardia di Finanza relativo ad omessi versamenti di iva e ritenute per l’anno fiscale 2019 del Pordenone Calcio, dichiarato fallito nei mesi scorsi.

Il tribunale del Riesame, in composizione collegiale, ha annullato il sequestro accogliendo la tesi – sostenuta dall’avvocato Buonocore, prima, e dal gip, poi – secondo cui Lovisa ha agito in buona fede dal momento che, per gli omessi versamenti, aveva già concordato con l’Agenzia delle Entrate la rateizzazione degli importi e aveva anche avviato il pagamento.