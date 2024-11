Falsari presi con le mani nel sacchetto delle brioches

Spacciavano soldi falsi nei bar e nelle pasticcerie dell’hinterland udinese: presi con le mani nel sacchetto delle brioches. Nei giorni scorsi, gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato due uomini, tra i 50 e i 60 anni entrambi dI Napoli. La coppia, che era tenuta d’occhio dai poliziotti, è entrata in cinque pubblici esercizi dei Comuni della cintura udinese, dove hanno comperato alcuni cornetti da asporto pagandoli con biglietti da 50 euro falsi. I due sono stati fermati all’esterno di un locale, ancora con il sacchetto delle paste in mano. All’interno della loro auto, presa a noleggio da uno dei due, c’erano le altre confezioni di cornetti. Oggi il gup di Udine Carlotta Silva ha convalidato l’arresto e disposto per i due uomini la misura cautelare in carcere, sia per il pericolo di fuga, sia per quello di reiterazione del reato.