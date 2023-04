False certificazioni, smantellata rete nazionale

Dopo oltre sei mesi d’indagine, anche fuori dai confini regionali, l’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia ha individuato una vera e propria rete specializzata nel fornire false certificazioni professionali e ha sequestrato cinque certificati di qualificazione professionale falsi.

L’indagine è partita da una segnalazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di Tolmezzo per alcune anomalie nella documentazione, apparentemente rilasciata dalla Regione Puglia, presentata per l’apertura di un negozio di acconciatore nel capoluogo carnico. A seguito di alcuni controlli, è emerso che i documenti necessari per lo svolgimento della professione non erano mai stati emessi a favore del richiedente, che li avrebbe illecitamente acquistati per un ammontare di oltre tremila euro.

L’indagine, che ha previsto numerose perquisizioni domiciliari, ha portato al sequestro di oltre 20mila euro in denaro contante, tre telefoni cellulari, tablet e personal computer. E’ stata disposta la chiusura del negozio di acconciatore per due mesi e 13 persone di nazionalità straniera sono state denunciate per falsificazione in atto pubblico, contraffazione di pubblici sigilli e falsa dichiarazione dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività professionale.

Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine, le attività d’indagine sono state estese in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, portando alla luce l’esistenza di una vera e propria rete specializzata nel fornire false certificazioni professionali.

(Foto: Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia)