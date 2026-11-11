Falsi allarmi bomba, a Udine anche mega bufale su WhatsApp

Con l’ordine di evacuazione immediata, molti alunni sono usciti lasciando in aula zaini, chiavi di casa e portafogli. Da qui è seguita una ‘tempesta’ di telefonate da parte degli studenti ai genitori e un continuo scambio di messaggi tra loro nei gruppi WhatsApp.

A creare ulteriore allarme, alcuni messaggi vocali che hanno iniziato a circolare nelle chat in cui si parla del rinvenimento di ordigni a Udine. In uno di questi si sente addirittura un’esplosione in zona Centro Studi, seguito dalle urla di disperazione. Tutte notizie false che hanno alimentato la paura.

Alle voci nelle chat si è aggiunto ovviamente anche il passaparola. Tra gli studenti delle scuole di viale monsignor Nogara e quelli al Terminal Studenti è circolata anche la notizia di un incendio divampato allo Stringher. Anche questa si è rivelata una notizia totalmente falsa.