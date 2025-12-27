Falsi investimenti in criptovalute, sequestrati 30 siti truffa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I trenta siti Internet promettevano lauti guadagni investendo in criptovalute. Ma era tutto falso: chi si affidava loro veniva derubato. Dopo accurate indagini, i portali sono stati sequestrati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Friuli Venezia Giulia, coordinato dal sostituto procuratore di Trieste Chiara De Grassi.

Le indagini erano partite dalla denuncia di una vittima che, dopo essere stata agganciata attraverso la messaggistica istantanea, era stata convinta di aver trovato un lavoro a distanza: avrebbe dovuto ricevere piccole somme di denaro mettendo dei like su video postati sui social. Poi gli è stato proposto di investire in criptovalute, con tanto di portale web per monitorare la situazione e wallet digitali, per ottenere guadagni rapidi. Tutto falso: non solo non guadagnato nulla, ma ha anche perso i 7mila euro investiti.

Le indagini informatiche hanno permesso di smascherare la truffa e di individuare anche altri 29 portali, tutti riconducibili alla medesima organizzazione, realizzati per truffare utenti italiani.