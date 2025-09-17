Falsi operatori di banca e tecnici del gas truffano due anziani

Due truffe sono state denunciate oggi ai carabinieri. La prima è avvenuta a Pradamano. In questo caso un uomo di 77 anni, dopo aver ricevuto un messaggio sul proprio telefono cellulare, ha fornito ingenuamente i dati del suo conto corrente bancario dal quale, poco dopo, sono stati prelevati 1490 euro. Poco dopo l’anziano è stato contattato da un sedicente comandante dei carabinieri, che gli chiedeva di collaborare sulla truffa appena patita. Gli ha indicato di inviare un bonifico sul un conto corrente sconosciuto ma questa volta l’uomo non ha abboccato.

La seconda truffa è avvenuta a Cervignano. Vittima una donna di 76 anni che, raggirata da due falsi tecnici del gas, si è fatta rubare in casa gioielli e contanti per 10mila e 400 euro.