mercoledì 17 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Falsi operatori di banca e tecnici del gas truffano due anziani
Rigenerazione urbana ed edilizia privata: al via incentivi e semplificazioni
Due nuovi casi di Dengue e uno di West Nile in...
Sport: Fedriga, Eagles Cividale esempio di appartenenza al territorio
Ricerca clinica e traslazionale: inaugurato il nuovo centro del dipartimento di...
Trial delle Nazioni a Tolmezzo: la gara in programma da venerdì...
4 aziende casearie al più grande evento mondiale sul formaggio
Baja dello Stella, in gara i migliori della serie tricolore
Torna a Codroipo il “Banchetto del Doge”
Recruiting Day per le società benefit a Gorizia
Cronaca

Falsi operatori di banca e tecnici del gas truffano due anziani

A Pradamano
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Due truffe sono state denunciate oggi ai carabinieri. La prima è avvenuta a Pradamano. In questo caso un uomo di 77 anni, dopo aver ricevuto un messaggio sul proprio telefono cellulare, ha fornito ingenuamente i dati del suo conto corrente bancario dal quale, poco dopo, sono stati prelevati 1490 euro. Poco dopo l’anziano è stato contattato da un sedicente comandante dei carabinieri, che gli chiedeva di collaborare sulla truffa appena patita. Gli ha indicato di inviare un bonifico sul un conto corrente sconosciuto ma questa volta l’uomo non ha abboccato.

La seconda truffa è avvenuta a Cervignano. Vittima una donna di 76 anni che, raggirata da due falsi tecnici del gas, si è fatta rubare in casa gioielli e contanti per 10mila e 400 euro.

