Falsi Prosciutti dop, reati estinti per Stefano Fantinel

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Falsi prosciutti dop di San Daniele: dato l’esito positivo della messa alla prova, ieri il Tribunale di Pordenone ha dichiarato estinti i reati di cui erano accusati l’imprenditore di 51 anni Stefano Fantinel e due suoi collaboratori, i sandanielesi Giuseppe Peressini e Lucio Della Vedova.

I tre, difesi dall’avvocato Luca Ponti, erano rimasti coinvolti nel filone principale dell’inchiesta della Procura di Pordenone riguardante i falsi prosciutti dop. Nel 2017, Fantinel – legale rappresentante del prosciuttificio Testa & Molinaro e componente del cda del Gruppo carni friulane difeso dall’avvocato Luca Ponti – fu arrestato e messo agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio. Successivamente, il Tribunale del Riesame di Trieste annullò la misura cautelare considerando non fondata l’accusa di associazione a delinquere e lo stesso Gup di Pordenone assolse l’imprenditore da questa imputazione.

Sia per Fantinel, sia per i due collaboratori, rimasero in piedi le accuse di frode in commercio per il mancato rispetto del disciplinare. Fantinel era imputato anche di truffa per ottenere i contributi regionali. A fine 2022, il Tribunale della città sul Noncello concesse loro la messa alla prova con un programma di lavori di pubblica utilità.