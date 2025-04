Falsi tecnici di luce e acqua truffano tre anziane

Tre truffe in poche ore. Vittime, ancora una volta, tre anziane: una di 96 anni, di Fontanafredda, l’altra di 85 di Pordenone, l’altra ancora di 82 di Sacile.

Tutte e tre hanno aperto ad un uomo che si è presentato come un tecnico dell’Enel (nel caso di Fontanafredda e Sacile) e come un incaricato del servizio idrico (nel caso di Pordenone). E che, a suo dire, avrebbe dovuto effettuare dei controlli all’interno delle tre abitazioni. Ha quindi chiesto alle anziane di disattivare il contatore della luce o di chiudere tutti i rubinetti dell’acqua e, successivamente, di posizionare all’interno di un contenitore i gioielli in loro possesso. Poi, dopo averle distratte, è scappato con i monili. Quando le anziane si sono accorte, ormai era troppo tardi. Hanno quindi denunciato l’episodio ai carabinieri e alla polizia.