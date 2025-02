Falso allarme bomba al Tribunale di Trieste, due ore di stop alle cause

Tre diverse chiamate per denunciare la presenza di una bomba nella zona del bar del Tribunale di Trieste. Erano circa le 9 e 40 di questa mattina quando all’interno dello stabile di foro ulpiano è scattato l’allarme generale con l’evacuazione di tutte le persone presenti all’interno. Sul posto è intervenuta la squadra degli artificieri della Polizia mentre la zona è stata isolata sempre dalla polizia con il sostegno di Carabinieri e Polizia locale oltre ai Vigili del fuoco in supporto. In via del tutto precauzionale sono state evacuate alcune classi della scuola Carducci Dante poco distante dal palazzo di giustizia. Pesanti le ricadute del traffico con la chiusura delle vie Coroneo, Severo e Zanetti. Dopo circa due ore di ispezioni da parte degli artificiere è stato decretato il cessato allarme e dipendenti, avvocati, giudici e magistrati hanno potuto fare ritorno nei loro uffici. Ora le indagini dovranno appurare chi ha effettuato le chiamate e quali i motivi alla base del gesto che porterà a una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.