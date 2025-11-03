Falso made in Italy, sequestri della Guardia di Finanza di Gorizia

Commercializzavano abiti riportanti la falsa indicazione “made in Italy”, quando invece venivano prodotti in Romania. Per questo motivo cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria di Gorizia in seguito ad una complessa attività di indagine da parte della Guardia di Finanza del capoluogo isontino, capace di ricostruire l’intera filiera produttiva illecita che, secondo le accuse, era stata in grado di immettere nei circuiti commerciali italiani ed europei quasi 3 milioni di capi di abbigliamento negli ultimi cinque anni. Tutto nasce da un controllo approntato a ridosso della fascia confinaria isontina in cui veniva identificato un autocarro con targa rumena che trasportava 1.600 capi di abbigliamento da donna recanti l’etichetta “made in Italy” in realtà risultati prodotti in Romania.

Le successive indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, facevano emergere l’esistenza di un traffico di abiti femminili, provenienti da una fabbrica in Romania, destinati a essere poi commercializzati nel nostro Paese spacciandoli per made in Italy. Coinvolte nelle indagini anche due aziende con sede in Lombardia, sottoposte poi a perquisizioni assieme ai loro maggiori clienti situati nella stessa regione nonché in Emilia Romagna e Veneto: il lavoro dei finanzieri ha permesso così di sottoporre a sequestro ulteriori 1.900 capi di abbigliamento con falsa indicazione di origine.