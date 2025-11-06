Famiglia da Gaza accolta a Trieste, il padre ha un tumore ed è a Cattinara

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una intera famiglia composta da otto persone è stata accolta a Trieste arrivata ieri sera all’aeroporto di Verona da Gaza. Si tratta della sedicesima operazione di evacuazione umanitaria dell’Italia, ieri sera sono arrivate nel bel paese 112 persone su Roma, Verona e Milano e 19 di queste sono state ricoverate in 15 ospedali. A Trieste un uomo di 49 anni con un tumore all’Intestino è stato accolto al nosocomio di Cattinara mentre la sua famiglia composta dalla moglie di 42 anni e i sei figli, dai 4 ai 23 anni, sono stati portati a Casa Malala.

L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento tra Presidenza del Consiglio e i Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell’Interno, e dalla Protezione Civile. A coordinare il tutto è l’organizzazione mondiale della sanità, complessivamente sono 215 i minori proveniente da Gaza accolti in Italia accompagnati da 750 familiari.