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Cronaca

Famiglia di Piacenza scomparsa, trovata l’auto a Tarcento

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Svolta nelle ricerche di tre persone di Piacenza, una donna e i suoi due figli minori, un maschio e una femmina, scomparse due settimane fa. I carabinieri hanno ritrovato a Tarcento, in via Monte Grappa, l’automobile con cui la famiglia era partita dall’Emilia-Romagna lo scorso 20 aprile per una vacanza, assieme ai loro quattro cani di taglia media. Da allora, i loro cellulari sono risultati spenti. A dare l’allarme era stato il padre dei due ragazzi con un appello diffuso sui social. Le ultime tracce elettroniche, recuperate dalle celle telefoniche, erano state registrate proprio nel Tarcentino. Per questo le ricerche, coordinate dai Carabinieri della Provincia di Piacenza, erano state estese anche al Friuli Venezia Giulia e alla vicina Slovenia.

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