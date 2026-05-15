Famiglia scomparsa a Tarcento, ricoverato il padre dei ragazzi

Yuri Groppi, ex marito della donna scomparsa con i suoi due figli a Tarcento e poi rintracciati dai carabinieri, è stato ricoverato stamattina all’ospedale di Piacenza per un malore.

Lo ha reso noto, l’avvocato Federica Obizzi, presidente regionale dell’associazione Penelope.

“La situazione è stata determinata dalla ricerca dei figli, che lo ha portato a percorrere – spiega Obizzi – quasi 10mila chilometri e ha determinato uno scompenso delle condizioni di salute”. Groppi è stato dimesso poco dopo il ricovero.