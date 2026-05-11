Famiglia scomparsa, ecco i 4 cani che potrebbero essere con Sonia e i figli

Sono state recuperate e diffuse dall’Associazione Penelope le fotografie dei quattro cani che si ritiene possano essere insieme a Sonia Bottacchiari e ai figli Joshua e Nishanta Groppi, scomparsi dal 21 aprile dopo essere partiti dal Piacentino verso il Friuli. Un passaggio ritenuto importante dagli investigatori e dai volontari impegnati nelle ricerche, perché finora mancavano immagini degli animali e questo aveva reso più difficile verificare eventuali segnalazioni.

I cani che potrebbero trovarsi con la donna e i due ragazzi sono Dalmatina, femmina meticcia bianco e nero di taglia media; Squinty, meticcio maschio di taglia media; Raya, maremmana bianca di grossa taglia; e Shakti, femmina meticcia tricolore di taglia media. La diffusione delle fotografie potrebbe ora favorire nuove testimonianze, soprattutto nelle aree montane del Friuli dove si stanno concentrando le operazioni.

La giornata è stata segnata anche dal ritrovamento di due lettere attribuite a Sonia Bottacchiari, trovate nell’abitazione del padre della donna dall’inviato di Sky Tg24 Flavio Isernia durante un’intervista. A confermarlo è stata la Procura di Piacenza, spiegando che si tratta di due scritti distinti e non datati: uno rivolto ai figli, l’altro contenente riflessioni personali della donna sulla propria vita. Secondo la procuratrice Grazia Pradella, dalle lettere emergerebbe “una situazione di sofferenza e inquietudine”, elementi che hanno portato gli investigatori a valutare anche l’ipotesi di un gesto volontario. Il padre della donna, però, ha riferito di non escludere che quei fogli possano risalire a molto tempo fa.

Intanto la Prefettura di Udine ha confermato che le ricerche andranno avanti per tutta la settimana nell’area di Tarcento e nelle Valli del Torre. I cani molecolari saranno impiegati anche oltre il perimetro già battuto nei giorni scorsi, mentre gli investigatori continuano a seguire tutte le possibili piste.