Famiglia scomparsa, la pista dell’escursionista riaccende le speranze

Una segnalazione considerata attendibile potrebbe dare una svolta al caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti. Un escursionista ha riferito ai carabinieri di aver incontrato la donna, i ragazzi e i quattro cani di famiglia in una zona montana dell’Alto Friuli, tra Passo Tanamea e casera Zaiavor, vicino al confine sloveno.

Le coordinate indicate dal testimone sono state subito trasmesse ai soccorritori e all’elicottero dei vigili del fuoco, impegnato nei sorvoli dell’area insieme ai droni. Al momento non sono stati trovati riscontri, ma la pista viene ritenuta una delle più credibili tra le numerose segnalazioni ricevute.

Le ricerche proseguono da giorni nell’area di Tarcento, dove nella notte tra il 21 e il 22 aprile è stato agganciato l’ultimo segnale telefonico della famiglia. Sonia Bottacchiari era partita dal Piacentino il 20 aprile con i figli di 14 e 16 anni e l’auto, ritrovata poi proprio a Tarcento.

Intanto la Procura di Piacenza, che procede per sottrazione di minori, starebbe valutando anche l’ipotesi di sequestro di persona, che permetterebbe indagini più ampie su contatti e spostamenti della donna.