Famiglia scomparsa, la procuratrice: «Pensiamo positivo»

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Direi di pensare positivo. Il ritrovamento delle lettere non ha cambiato nulla poiché avevamo già elementi che inquadravano i fatti». Queste le parole della procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, che coordina le indagini sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli Joshua e Nishanta, spariti dal 20 aprile dopo essere partiti dal Piacentino verso il Friuli. La procuratrice ha chiesto «silenzio e riservatezza» in una fase definita delicata, ribadendo che al momento non ci sarebbero elementi tali da far pensare al peggio.Più cauta l’associazione Penelope. L’avvocata Federica Obizzi, presidente di Penelope Fvg, ha spiegato che resta «preoccupazione», pur confidando in «una risoluzione positiva», rilanciando l’appello alla donna e ai ragazzi affinché si facciano sentire.Gli investigatori continuano a lavorare su tre piste principali: un allontanamento volontario pianificato, un possibile trasferimento verso l’Est Europa o un ritiro spirituale. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi del sequestro di persona, mossa utile per permettere di utilizzare strumenti investigativi più ampi (come intercettazioni e analisi tecniche approfondite).Intanto oggi, dopo il briefing operativo al campo base di Tarcento, sono riprese le ricerche nonostante pioggia e vento di questa mattina. In campo Vigili del Fuoco, Corpo forestale regionale, Guardia di Finanza, Protezione civile e unità cinofile con cani da traccia e specializzati nella ricerca di persone vive e cadaveri. Le operazioni proseguiranno almeno fino a lunedì prossimo, con un raggio ampliato di venti chilometri. Diffuse infine le immagini dei quattro cani che si presume siano con Sonia e i due figli adolescenti.