Famiglia scomparsa, le ricerche proseguono per tutta la settimana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Proseguiranno per tutta la settimana le ricerche di Sonia Bottacchiari, 48 anni, e dei figli Joshua e Nishanta Groppi, 14 e 16 anni, scomparsi dal 21 aprile dopo essere partiti dalla provincia di Piacenza. La decisione è stata presa nel corso della riunione convocata oggi alle 15 nella Prefettura di Udine, alla presenza di tutte le forze coinvolte nelle operazioni.A confermarlo è stato il prefetto Domenico Lione, spiegando che al momento vengono seguite “tutte le varie ipotesi”. Tre gli scenari più accreditati: un trasferimento pianificato verso l’Est Europa, una fuga volontaria per ricominciare una nuova vita o un temporaneo ritiro spirituale.

Le attività, seguite a distanza dalla Procura di Piacenza, continueranno nell’area dove è stata ritrovata l’auto della famiglia, a Tarcento e nelle Valli del Torre, ma le verifiche saranno estese anche oltre il perimetro battuto nei giorni scorsi. In particolare verranno impiegati ancora i cani molecolari, che opereranno su un raggio più ampio rispetto alle precedenti attività di ricerca.A metà settimana Prefettura di Udine, Carabinieri, Corpo forestale, Soccorso alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco effettueranno un nuovo punto della situazione per valutare l’andamento delle operazioni e gli eventuali sviluppi investigativi.Nel frattempo il campo base operativo si è progressivamente alleggerito. I parenti dei dispersi e i rappresentanti dell’associazione Penelope hanno lasciato Tarcento per rientrare nelle rispettive residenze, mentre la squadra locale della Protezione civile, già liberata nei giorni scorsi, resta comunque disponibile per ogni eventualità, come confermato dal sindaco Mauro Steccati.