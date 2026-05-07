Famiglia scomparsa, trovata l’auto. In campo i cani molecolari

Le indagini sulla scomparsa di una famiglia piacentina, di cui non si hanno notizie dal 20 aprile, si concentrano ora a Tarcento. Dopo il ritrovamento della vettura della donna, le autorità hanno intensificato le operazioni, creando un posto di comando avanzato per gestire l’emergenza.Il veicolo, individuato in un parcheggio in via Monte Grappa, conteneva attrezzatura da campeggio, suggerendo che la madre e i due figli di 14 e 16 anni possano aver scelto di recarsi proprio in Friuli. La donna è descritta come un’esperta di arrampicata ed escursionismo, motivo per cui le squadre di soccorso, con i cani molecolari, stanno setacciando i sentieri più impervi della zona.