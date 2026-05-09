Famiglia scomparsa, verso ipotesi sequestro di persona

Ci sono sviluppi sul fronte giudiziario in merito alle ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli Nishanta e Joshua Groppi, di 16 e 14 anni, dei quali non si hanno notizie dal 20 aprile e la cui auto è stata trovata nei giorni scorsi a Tarcento.

La Procura di Piacenza, che ha aperto un fascicolo prefigurando il reato di sottrazione di minore, sta vagliando l’ipotesi del sequestro di persona. In questo modo, gli investigatori avrebbero in mano strumenti d’indagine più efficaci.

Il Comando provinciale dei carabinieri di Udine, che coordina le ricerche in Friuli, sta procedendo per l’ipotesi di reato originaria. Tra le piste che si stanno verificando, vi é anche quella che la famiglia possa aver raggiunto qualche comunità religiosa, in particolare quelle buddiste. I familiari del padre, separato da tempo dalla donna, escludono che la scomparsa sia dovuto a dissapori tra gli ex coniugi.

Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno continuato senza sosta a cercare le tre persone scomparse con l’ausilio di droni, elicotteri e cani molecolari, ma senza risultati. Nelle operazioni sono impegnate oltre cento persone.

Infondate sono risultate anche tutte le segnalazioni – oltre una ventina – giunte finora.

Madre e figli erano partiti dalla casa di Filagnoni, nel comune di Castell’Arquato nel Piacentino, per una breve vacanza che sarebbe dovuta durare quattro giorni. Con loro, anche i quattro cani. La donna, a inizio aprile, si era licenziata dal supermercato di Fiorenzuola nel quale lavorava, ritirando anche il Tfr. I due ragazzi, invece, studiano con profitto alla scuola agraria di Fidenza, dalla quale mancano ormai da tre settimane.