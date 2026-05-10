Famiglia sparita: tre piste per il giallo che porta in Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il mistero della famiglia scomparsa da Piacenza si arricchisce di un nuovo, inatteso capitolo che porta dritto tra le colline di Tarcento. Quello che era iniziato come un allontanamento inspiegabile dalla città emiliana sembra ora gravitare verso il Friuli, trasformandosi in un vero giallo che tiene impegnati carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile in una corsa contro il tempo.

Ma cosa sta succedendo davvero? Al momento, gli investigatori non escludono nulla e lavorano su tre scenari molto diversi tra loro.

Il primo sospetto è che la madre e i due figli adolescenti con lei possano aver pianificato un trasferimento all’estero. Tarcento, con la sua posizione strategica a due passi dal confine, potrebbe essere stata scelta come ultima tappa italiana o come base logistica prima di varcare la frontiera verso l’Est Europa.

C’è poi l’ipotesi del cambio di vita radicale. È la pista di chi crede in una fuga volontaria dal passato. Infine, rimane in piedi la possibilità di una vacanza alternativa, una sorta di “ritiro spirituale”.

Per ora, le ricerche proseguono senza sosta. Ma c’è il rischio concreto che, in assenza di nuovi elementi utili, dalla Prefettura arrivi l’ordine di interromperle già nelle prossime ore. I familiari, arrivati in camper da Piacenza, hanno lasciato Tarcento poco dopo le 13 di oggi. In Friuli non ci torneranno più, a meno di improvvisi sviluppi nelle indagini. Il padre dei due adolescenti, con gli occhi gonfi di lacrime, ha lanciato un ultimo accorato appello: “Chi ha visto qualcosa, lo faccia sapere”.