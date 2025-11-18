  • Aiello del Friuli
martedì 18 Novembre 2025
Fango e acqua, squadre al lavoro nelle zone ancora allagate

A Versa terminate nella notte le operazioni di evacuazione delle persone bloccate nelle proprie abitazioni
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Fango, acqua e frane continuano a segnare il territorio dell’Isontino dopo le violente piogge che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia tra domenica 16 e lunedì 17 novembre. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate in diverse località, tra allagamenti e cedimenti del terreno. Nella tarda serata di ieri è stato recuperato il corpo privo di vita della donna dispersa a Cormons, trovata dalle squadre USAR dopo il crollo della sua abitazione travolta da una frana. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell’area, resa instabile dal maltempo.

Notte intensa anche a Versa, nel comune di Romans d’Isonzo, dove si sono concluse le evacuazioni delle persone rimaste intrappolate nelle loro case dall’acqua. Dalle prime ore di stamattina sono in corso attività di pompaggio nelle aree ancora sommerse. Situazioni critiche, seppur in via di risoluzione, continuano a essere gestite anche nelle zone di Udine, Palmanova, Trivignano e Manzano. In totale, oltre 200 vigili del fuoco sono al lavoro nelle province di Udine e Gorizia, con rinforzi arrivati da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Sul fronte meteorologico, nel tardo pomeriggio di ieri un fronte freddo ha raggiunto la Carnia portando piogge moderate inferiori ai 10 mm e neve fino ai 1000 metri, con fiocchi anche a fondovalle nel Tarvisiano. Dalle 21 una linea temporalesca si è mossa dalla pianura pordenonese verso sud-est, raggiungendo Trieste intorno alle 23. Le precipitazioni si sono poi esaurite su pianura e montagna, proseguendo sulla costa e sul Carso fino alle 4 del mattino, con accumuli medi inferiori ai 20 mm, ma con picchi tra 30 e 40 mm sul Carso e localmente sul Collio.

Il passaggio frontale è stato accompagnato da venti sostenuti da nord e nord-ovest, con raffiche fino a 60 km/h in pianura e 70 km/h sulla costa. Nel corso della notte la Bora ha preso forza, raggiungendo 90 km/h tra Monfalcone e Trieste e 70 km/h sulla fascia costiera tra Lignano e Grado. Nelle prossime ore il tempo è previsto in miglioramento, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni. La Bora continuerà a soffiare forte per tutta la mattina, con raffiche tra 80 e 90 km/h a Trieste, per poi calare nel pomeriggio mantenendo comunque intensità sostenuta nell’area giuliana.

Dalla serata di ieri sono state segnalate diverse situazioni di allagamento a Tarcento, Romans d’Isonzo, Medea, Azzano Decimo e San Giorgio di Nogaro. Alle operazioni stanno contribuendo anche 38 volontari del sistema regionale di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, specializzati in interventi in forra e in ambienti a rischio idrico.

