Farmaci all’ingrosso, liquidazione giudiziale per Parapharma

Per cinquant’anni è stata al fianco dei farmacisti friulani e non solo. Il Tribunale di Udine ha aperto la liquidazione giudiziale per Parapharma srl, società con sede a Tavagnacco che per mezzo secolo ha rifornito i magazzini delle farmacie anche di fuori regione. A depositare l’istanza è stato il liquidatore e legale rappresentante dell’azienda, Giorgio Passon. I giudici hanno nominato curatore la commercialista udinese Laura Briganti.

Parapharma, che nel 2024 aveva fatturato oltre 2,8 milioni di euro e che dava lavoro a sette dipendenti, è stata fondata dallo stesso Passon e Mario Codispoti a metà degli Anni ’70. Punto di forza della società fin dall’inizio è stato l’aver affiancato alla tradizionale vendita all’ingrosso di farmaci quella di prodotti a loro compendio, come parafarmaci, cosmetici e articoli sanitari. Un’offerta che l’azienda proponeva ai professionisti grazie a rete di informatori medico scientifici professionali dislocata su tutto il Nordest.

Lo stato passivo della società sarà esaminato in Tribunale nell’udienza fissata per metà dicembre.