mercoledì 27 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Code a Fernetti e al Lisert, la Prefettura studia possibili soluzioni
Farmaci all’ingrosso, liquidazione giudiziale per Parapharma
Sistemazione del piazzale della Stazione a Udine, via alla fase due
Gemona acceleri la nuova legge: l’assassino non disponga del corpo della...
Aziende visitate dai ladri, furti da 100mila euro
In Regione 4 nuove stanze sensoriali per le scuole del territorio
Scuole, Rosolen: impegno da 88 milioni di euro per supportare istituti...
Scuola: in Fvg 10 nuovi presidi, ma mancano insegnanti di sostegno...
Edison apre le porte della centrale idroelettrica di Meduno
Chiusura dell’autostrada slovena, gravi disagi per i lavoratori frontalieri
Cronaca

Farmaci all'ingrosso, liquidazione giudiziale per Parapharma

Per 50 anni al servizio delle farmacie friulane
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Per cinquant’anni è stata al fianco dei farmacisti friulani e non solo. Il Tribunale di Udine ha aperto la liquidazione giudiziale per Parapharma srl, società con sede a Tavagnacco che per mezzo secolo ha rifornito i magazzini delle farmacie anche di fuori regione. A depositare l’istanza è stato il liquidatore e legale rappresentante dell’azienda, Giorgio Passon. I giudici hanno nominato curatore la commercialista udinese Laura Briganti.

Parapharma, che nel 2024 aveva fatturato oltre 2,8 milioni di euro e che dava lavoro a sette dipendenti, è stata fondata dallo stesso Passon e Mario Codispoti a metà degli Anni ’70. Punto di forza della società fin dall’inizio è stato l’aver affiancato alla tradizionale vendita all’ingrosso di farmaci quella di prodotti a loro compendio, come parafarmaci, cosmetici e articoli sanitari. Un’offerta che l’azienda proponeva ai professionisti grazie a rete di informatori medico scientifici professionali dislocata su tutto il Nordest.

Lo stato passivo della società sarà esaminato in Tribunale nell’udienza fissata per metà dicembre.

